Gita scolastica finisce in tragedia gommone si ribalta durante il rafting | 12enne annega in Pennsylvania

Un gommone si è capovolto durante un’uscita di rafting in Pennsylvania, causando la morte di un bambino di 12 anni. Il bambino è stato trovato senza vita nel fiume, dopo che il gommone con altri studenti è ribaltato. La gita scolastica era in corso con un gruppo di studenti e insegnanti. Le autorità stanno indagando sull’incidente, che ha coinvolto più persone. La tragedia è avvenuta nel corso di una normale attività di gruppo.

Un bambino di 12 anni è morto annegato durante una gita scolastica in Pennsylvania. Il gommone su cui viaggiava mentre faceva rafting con altri compagni si è capovolto sul fiume. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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