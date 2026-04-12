La gita scolastica finisce in tragedia muore uno studente Il cordoglio del CNDDU

Una gita scolastica si è conclusa tragicamente con la morte di uno studente, lasciando un senso di sgomento tra studenti, insegnanti e famiglie. L’evento ha suscitato un forte cordoglio e l’attenzione di diverse associazioni e istituzioni, che hanno espresso vicinanza alle persone coinvolte. La vicenda si è svolta in Circostanze ancora in fase di accertamento, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sull’accaduto.

Un viaggio di istruzione pensato per aprire orizzonti, per tessere relazioni e per scoprire la bellezza fuori dalle mura dell'aula si è trasformato in un incubo collettivo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Studente muore durante gita scolastica a Firenze: inutili i soccorsiFirenze, 11 aprile 2026 – Uno studente di 17 anni di Adrano (Catania) è morto durante una gita scolastica a Firenze. Firenze, studente si sente male in gita scolastica e muore: chi era il 17enne Gerlando FalzoneUno studente di 17 anni è morto durante una gita scolastica a Firenze dopo aver accusato un malore mentre si trovava in sella a una bicicletta...