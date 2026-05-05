Durante una gita scolastica, uno studente è caduto dal balcone, provocando una tragedia. La visita, prevista come un momento di svago tra coetanei, si è trasformata in una drammatica emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni dell’adolescente sono risultate gravi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica da parte delle autorità competenti.

Doveva essere uno dei momenti più attesi dell’anno, tra compagni e leggerezza. Una parentesi di normalità lontano da casa, fatta di risate e condivisione. Poi, all’improvviso, il silenzio rotto da un tonfo e la paura. Un ragazzo di 19 anni è precipitato da un balcone, finendo nel cortile sottostante. Un volo di diversi metri che lo ha lasciato in condizioni gravissime, mentre attorno a lui si è scatenata la corsa contro il tempo. Il giovane, studente del liceo Galileo Galilei – Marie Curie di Monopoli, si trovava in gita scolastica a Lignano Sabbiadoro quando, nel pomeriggio del 3 maggio, è caduto da un’altezza di circa dieci metri all’interno della struttura alberghiera che ospitava la classe.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gita scolastica finisce in tragedia: studente precipita dal balcone

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