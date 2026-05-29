Gita scolastica finisce in tragedia annega ragazzino Le corse disperate non sono servite VIDEO

Da thesocialpost.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzino è morto annegato durante una gita scolastica. Le operazioni di soccorso sono state rapide ma non sono bastate a salvarlo. Le autorità hanno confermato che il bambino ha avuto un incidente in acqua, e le ricerche sono continuate senza successo. La giornata, destinata a essere un momento di condivisione, si è conclusa con il tragico epilogo. Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

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Una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata all’avventura e alla condivisione con i compagni si è trasformata in una tragedia. Le urla, la corsa dei soccorritori e la disperazione degli insegnanti hanno spezzato in pochi istanti l’entusiasmo di una gita scolastica organizzata per decine di studenti. Il ragazzo si trovava in acqua insieme ai compagni quando qualcosa è andato storto. Il gommone sul quale stava affrontando un percorso di rafting si è improvvisamente ribaltato, scaraventando tutti i giovani partecipanti nel fiume. Mentre gli altri sono riusciti a riemergere, di lui si sono perse le tracce. Sono scattate immediatamente le ricerche, con squadre di soccorso impegnate lungo il corso d’acqua nel tentativo di ritrovarlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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