Un ragazzino è morto annegato durante una gita scolastica. Le operazioni di soccorso sono state rapide ma non sono bastate a salvarlo. Le autorità hanno confermato che il bambino ha avuto un incidente in acqua, e le ricerche sono continuate senza successo. La giornata, destinata a essere un momento di condivisione, si è conclusa con il tragico epilogo. Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata all’avventura e alla condivisione con i compagni si è trasformata in una tragedia. Le urla, la corsa dei soccorritori e la disperazione degli insegnanti hanno spezzato in pochi istanti l’entusiasmo di una gita scolastica organizzata per decine di studenti. Il ragazzo si trovava in acqua insieme ai compagni quando qualcosa è andato storto. Il gommone sul quale stava affrontando un percorso di rafting si è improvvisamente ribaltato, scaraventando tutti i giovani partecipanti nel fiume. Mentre gli altri sono riusciti a riemergere, di lui si sono perse le tracce. Sono scattate immediatamente le ricerche, con squadre di soccorso impegnate lungo il corso d’acqua nel tentativo di ritrovarlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gita scolastica finisce in tragedia, annega ragazzino. Le corse disperate non sono servite (VIDEO)

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