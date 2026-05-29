Durante la quarta tappa del Giro, il ciclista con la maglia azzurra ha ottenuto un voto di 7,5, mentre Arensman ha ricevuto un 4,5. Felix Gall ha seguito da vicino il leader Vingegaard, consolidando il secondo posto nella classifica generale. Pellizzari si è confermato tra i migliori, anche se i dettagli sui suoi risultati non sono stati specificati. La tappa ha visto anche altri passaggi importanti, ma senza ulteriori dati non si può approfondire.

A Feltre il sorriso di Peter Sagan. I bimbi a casa da scuola. Eulalio incerottato ma col dorsale rosso. Vingegaard che dice: Mi piacerebbe vincere questa tappa. Sagan che si meraviglia perché tutti si ricordano chi è. Oggi abbiamo Yoda, Skywalker e Obi-Wan Kenobi a bordostrada. C’è scritto Pantani sul prato. Hanno scritto su un lenzuolo che la mucca saluta il Giro. Uno vestito da annaffiatoio (rosa) sul Giau. La Cima Coppi. Coppi. La meraviglia delle Dolomiti. Giulio parla con Giulio. Alleghe, il giovane Pantani, un’altra vita. Visma, sempre Visma. Nello stile della casa: minimo sforzo, massima resa. E premeditazione: sua madre Sabina lo aspetta al traguardo, dopo essersi fatta un lungo viaggio aereo più treno più bus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, le pagelle: Ciccone, la maglia azzurra vale 7,5. Calvario Arensman: 4,5

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