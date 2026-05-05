Giro d’Italia 2026 | percorso tappe e la corsa che Vingegaard vuole riscrivere

Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via l’8 maggio da Nessebar, in Bulgaria, e si concluderà il 31 maggio a Roma. La corsa prevede un totale di 21 tappe, tra cui tre cronometro. La gara attraverserà diverse regioni italiane e paesi limitrofi, con un percorso che si concentrerà su montagne, pianure e tratti di collina. Tra i partecipanti, il ciclista che ha vinto l’ultima edizione punta a riscrivere la storia della corsa.

Il Giro d’Italia 2026 parte l’8 maggio da Nessebar, in Bulgaria. La 109ª edizione della Corsa Rosa si chiude il 31 maggio a Roma: 21 tappe, 3.468 chilometri, 48.700 metri di dislivello e un favorito che non lascia molto spazio all’immaginazione. Jonas Vingegaard è qui per completare la Tripla Corona — Giro, Tour, Mondiale — e il percorso costruito per questa edizione non fa nulla per scoraggiarlo. Indice. Il percorso del Giro d’Italia 2026: dalla Bulgaria alle Dolomiti. I favoriti del Giro d’Italia 2026 Jonas Vingegaard: il problema di tutti gli altri. Giulio Pellizzari: la speranza italiana. Il resto del gruppo.. Le tappe del Giro d’Italia 2026 (elenco completo).🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Giro d’Italia 2026: percorso, tappe e la corsa che Vingegaard vuole riscrivere Notizie correlate Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?Nella transizione tra la parte iniziale di annata nella quale le Classiche del Nord l’hanno fatta da padrone e il Giro d’Italia, prima grande corsa a... Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Frazioni mosse e tanta salite nella corsa svizzeraDopo il trittico delle Ardenne, concluso ieri con una spettacolare Liegi-Bastogne-Liegi, il calendario ciclistico internazionale torna a proporre... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Presentata la Maglia Rosa del Giro d’Italia 2026. Giro d’Italia 2026: l’elenco degli iscritti a tre giorni dal viaA tre giorni dalla Grande Partenza in Bulgaria, si delinea il campo degli iscritti al Giro d'Italia 2026 con la comunicazione del primo elenco ufficiale degli iscritti. giroditalia.it Giro d'Italia 2026: Al via la 109ª Edizione, l'offerta RaiL'attesa è finita. A pochi giorni dalla partenza ufficiale, i vertici di RCS Sport e della Rai si sono riuniti ieri per svelare gli ultimi dettagli del Giro ... rainews.it Giro d’Italia a Cosenza, città pronta e con le scuole chiuse https://www.calabrianews24.com/news/277366083078/giro-d-italia-a-cosenza-citta-pronta-e-con-le-scuole-chiuseutm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr-auto - facebook.com facebook The world’s toughest race. In the world’s most beautiful country. This is Amore Infinito. This is the Giro d’Italia. La corsa più dura del mondo. Nel Paese più bello del mondo. È Amore Infinito. È Giro d’Italia. #GirodItalia x.com