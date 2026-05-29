Durante la tappa 19 del Giro d'Italia, conclusa ad Alleghe, si è assistito a una fuga di circa 25 km dall’arrivo sul Passo Falzarego. In quel tratto, il gruppo con ciclisti come Ciccone, Caruso, Pellizzari e Kuss ha mantenuto un vantaggio di quasi tre minuti. La frazione si è conclusa con la vittoria di Sepp Kuss, mentre Ciccone si è piazzato terzo.

Tappa emozionante quella che si è conclusa nel pomeriggio di oggi ad Alleghe, nel bellunese. Sul Passo Falzarego, a 25 km dall’arrivo, il gruppo con Ciccone, Caruso, Pellizzari, Kuss e altri passa con quasi 3 minuti di vantaggio. Ciccone attacca in discesa e guadagna terreno grazie alla sua abilità nelle picchiate. All’inizio della salita finale ad Alleghe, ha oltre un minuto su Kuss e Caruso e più di due minuti sul gruppo maglia rosa di Vingegaard. Tra il grande entusiasmo del pubblico, alle sue spalle si muovono Pellizzari, Kuss e poi Gall dal gruppo dei favoriti. Negli ultimi chilometri il vantaggio di Ciccone diminuisce rapidamente, mentre Gall e Vingegaard accelerano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia, tappa 19: gli highlights. Vince Sepp Kuss, Ciccone terzo

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