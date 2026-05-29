Durante la tappa del Giro d'Italia, un confronto tra due corridori ha acceso la corsa. Uno dei ciclisti colombiani ha soffiato punti agli scalatori in salita, provocando la reazione di un altro atleta, che ha mostrato rabbia sia durante la gara che dopo il termine. L'episodio ha attirato l'attenzione, con il ciclista italiano che ha commentato con toni duri il comportamento del suo avversario.

“Einer Rubio è un piccolo corridore”. Sul traguardo di Piani di Pezzè, arrivo in salita della tappa 19 del Giro d’Italia, Giulio Ciccone attacca il colombiano della Movistar dopo che già tra i due c’erano state evidenti scintille durante la tappa. Ma cosa è successo? In corsa Ciccone si era mostrato visibilmente infastidito quando sul penultimo gran premio della montagna della giornata Rubio aveva fatto lo sprint e gli aveva tolto i preziosi punti per il primo posto, visto che l’abruzzese ha un chiaro obiettivo nel conquistare la maglia azzurra dei gpm (che ha comunque indossato al traguardo). Ciccone in gara ha mandato a quel paese Rubio e poi ha attaccato in discesa prima di essere ripreso dal futuro vincitore Sepp Kuss e dal compagno di squadra Derek Gee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia, rabbia Ciccone dopo la tappa: "Einer Rubio è un piccolo corridore"

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