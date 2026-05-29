Durante la tappa del Giro d'Italia, il muro di Ca' del Poggio non ha fermato i corridori, e Magnier è rimasto in testa. Oggi il percorso comprende un tappone dolomitico, mentre domani si corre in Friuli. A Pieve di Soligo si è deciso il risultato della frazione, con la vittoria che è andata a un ciclista francese, dopo una fuga durata fino alla fine. La corsa si è conclusa con una volata o un tentativo di fuga.

TREVISO - Epilogo in fuga oppure in volata per il battesimo di Pieve di Soligo in rosa che attendeva il primo squillo di Jonathan Milan e alla fine ha premiato la tenacia del francesino volante Paul Magnier? In una 18° tappa del Giro d'Italia dove non si correva per la classifica, la soluzione del dilemma ha avuto un primo suggerimento sul Muro di Ca’ del Poggio che a 9 km dal traguardo, disegnato al termine del toboga di una piazza Vittorio Emanuele II leggermente bagnata e straripante di gente, non ha fatto esplodere il plotone lungo l’attesissima arrampicata verticale dove migliaia di appassionati sin dal mattino si erano dati appuntamento per assistere al nono passaggio della Corsa Rosa (terzo di fila, il primo datato 2009 quando la tappa terminò a Valdobbiadene con sprint vincente di Petacchi, ndr). 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Giro d'Italia, il muro di Ca' del Poggio non fa selezione e Magnier vola ancora. Oggi il tappone dolomitico e domani il Friuli

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PERCORSO E FAVORITI TAPPA 18 GIRO D'ITALIA / CHI ATTACCHERÀ SUL MURO DI CÀ DEL POGGIO

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