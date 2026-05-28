LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Muro di Ca’ del Poggio!

Alle 17.22, il ciclista danese ha accelerato bruscamente, riuscendo a riprendere il concorrente davanti a lui e a conquistare il punto di montagna. La corsa ha visto un momento di sforzo intenso sulla salita del Muro di Ca’ del Poggio, con la fuga che si è consolidata e ha portato a questo episodio. La gara prosegue con i ciclisti ancora impegnati sulla strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 17.22 Attacco di Vingegaard! Il danese ha accelerato per riprendere Eulalio e vincere il GPM. 17.10 Milan ha preso il muro in testa al gruppo ed è ancora nelle prime posizioni. 17.09 Attacco di Eulalio! Il portoghese ha sorpreso il gruppo, nessuno lo segue. 17.08 Inizia il Muro di Ca’ del Poggio (1.1 km al 12.3%medio e massime del 19%), Ciccone non è nelle prime posizioni. 17.07 La strada è tornata larga e si sono rimessi nelle prime posizioni i treni delle squadre. Lidl Trek, Visma, Unibet Rose Rockets e Netcompany INEOS sono davanti. 17.04 Si allunga il gruppo su questa discesa e Vingegaard rimane nelle prime posizioni, Geens mantiene 15? di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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The Giro d'Italia 2026 Stage 17 Win That Meant Everything

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