LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Muro di Ca’ del Poggio!
Alle 17.22, il ciclista danese ha accelerato bruscamente, riuscendo a riprendere il concorrente davanti a lui e a conquistare il punto di montagna. La corsa ha visto un momento di sforzo intenso sulla salita del Muro di Ca’ del Poggio, con la fuga che si è consolidata e ha portato a questo episodio. La gara prosegue con i ciclisti ancora impegnati sulla strada.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 17.22 Attacco di Vingegaard! Il danese ha accelerato per riprendere Eulalio e vincere il GPM. 17.10 Milan ha preso il muro in testa al gruppo ed è ancora nelle prime posizioni. 17.09 Attacco di Eulalio! Il portoghese ha sorpreso il gruppo, nessuno lo segue. 17.08 Inizia il Muro di Ca’ del Poggio (1.1 km al 12.3%medio e massime del 19%), Ciccone non è nelle prime posizioni. 17.07 La strada è tornata larga e si sono rimessi nelle prime posizioni i treni delle squadre. Lidl Trek, Visma, Unibet Rose Rockets e Netcompany INEOS sono davanti. 17.04 Si allunga il gruppo su questa discesa e Vingegaard rimane nelle prime posizioni, Geens mantiene 15? di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
The Giro d'Italia 2026 Stage 17 Win That Meant Everything
Notizie e thread social correlati
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Muro di Ca’ del Poggio può creare scompiglioOggi si è svolta la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, partita da Fai della Paganella e arrivata a Pieve di Soligo, lunga 171 chilometri.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Geens da solo al comando ma il gruppo è vicino, si avvicina il Muro di Ca’ del PoggioGeens guida in solitaria con il gruppo a circa 20 secondi di distanza, mentre si avvicina il Muro di Ca’ del Poggio.
Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 18: percorso, favoriti e dove vederla in TV; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Diciottesima Tappa; Feltre-Alleghe, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate; Giro d'Italia 2026 in TV, 17ª tappa Cassano d'Adda-Andalo: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti.
Enrico Spada. . Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Cassano d’Adda ad Andalo. Una frazione di 202 km con 3.300 metri di dislivello, continui saliscendi e un finale esplosivo che ha regalato u facebook
Ieri il Giro d'Italia ha affrontato i cosiddetti muri marchigiani, salite brevi ma molto dure, con pendenze che superano il 20%. Paolo Pacchioni #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Muro di Ca’ del Poggio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2026 17.04 Si allunga il gruppo su questa discesa e Vingegaard rimane nelle ... oasport.it
LIVE Giro d'Italia 2026 Tappa 18 Fai della Paganella-Pieve di Soligo in diretta, Eulalio scatta sul MuroLa tappa di oggi congiunge Fai della Paganella a Pieve di Soligo, 171 km con quel Muro di Ca’ del Poggio posto a 10 km dall’arrivo che è un vero punto di suggestione. Fuga a quattro, con il gruppo a ... sport.virgilio.it