LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il Muro di Ca’ del Poggio può creare scompiglio

Notizia in breve

Oggi si è svolta la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, partita da Fai della Paganella e arrivata a Pieve di Soligo, lunga 171 chilometri. La frazione si è conclusa con il passaggio sul Muro di Ca’ del Poggio, una salita ripida e impegnativa che ha creato scompiglio tra i ciclisti. La corsa si è conclusa senza variazioni significative nella classifica generale.