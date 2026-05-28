LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il Muro di Ca’ del Poggio può creare scompiglio

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi si è svolta la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, partita da Fai della Paganella e arrivata a Pieve di Soligo, lunga 171 chilometri. La frazione si è conclusa con il passaggio sul Muro di Ca’ del Poggio, una salita ripida e impegnativa che ha creato scompiglio tra i ciclisti. La corsa si è conclusa senza variazioni significative nella classifica generale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo, di 171 km. Nei primi 80 km non ci saranno veri e propri GPM, ma una parte molto ondulata dove l’asperità più impegnativa sarà quella di Civezzano (4.9 km al 6.2% medio). La prima salita è invece quella di Fastro (Le Scale di Primolano) di 3.2 km al 3.9% medio, la cima segnerà praticamente la metà esatta della tappa. Da qui si rimarrà in quota, ma comtinueranno i saliscendi. Ai -36 dal... 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro d8217italia 2026 tappa di oggi in diretta il muro di ca8217 del poggio pu242 creare scompiglio
© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Muro di Ca’ del Poggio può creare scompiglio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Giro d'Italia 2026 Stage 17 Win That Meant Everything

Video The Giro d'Italia 2026 Stage 17 Win That Meant Everything

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i Muri possono creare scompiglio

Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Fai della Paganella-Pieve di Soligo: orari, percorso, tv. Muro di Ca’ del Poggio decisivoOggi si disputa la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Fai della Paganella a Pieve di Soligo.

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 18: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 18: Percorso, orari, altimetria 28 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Fai della Paganella-Pieve di Soligo: orari, percorso, tv. Muro di Ca’ del Poggio decisivo; Giro d'Italia 2026, 18a tappa: tappa frizzante ai piedi delle vette.

muro di live giro d italiaGiro d’Italia 2026, tappa di oggi Fai della Paganella-Pieve di Soligo: orari, percorso, tv. Muro di Ca’ del Poggio decisivoUltima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d’Italia 2026. In scena oggi la diciottesima frazione: Fai della Paganella-Pieve di Soligo, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, ... oasport.it

muro di live giro d italiaLIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altra occasione per gli attaccantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del Giro d'Italia ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web