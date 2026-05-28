LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il Muro di Ca’ del Poggio può creare scompiglio
Oggi si è svolta la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, partita da Fai della Paganella e arrivata a Pieve di Soligo, lunga 171 chilometri. La frazione si è conclusa con il passaggio sul Muro di Ca’ del Poggio, una salita ripida e impegnativa che ha creato scompiglio tra i ciclisti. La corsa si è conclusa senza variazioni significative nella classifica generale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo, di 171 km. Nei primi 80 km non ci saranno veri e propri GPM, ma una parte molto ondulata dove l’asperità più impegnativa sarà quella di Civezzano (4.9 km al 6.2% medio). La prima salita è invece quella di Fastro (Le Scale di Primolano) di 3.2 km al 3.9% medio, la cima segnerà praticamente la metà esatta della tappa. Da qui si rimarrà in quota, ma comtinueranno i saliscendi. Ai -36 dal... 🔗 Leggi su Oasport.it
The Giro d'Italia 2026 Stage 17 Win That Meant Everything
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Ieri il Giro d'Italia ha affrontato i cosiddetti muri marchigiani, salite brevi ma molto dure, con pendenze che superano il 20%. Paolo Pacchioni #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com
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