Il Giro d’Italia donne del 2026 transiterà in Emilia Romagna il 29 maggio, con partenza a Bologna. La corsa femminile attraverserà diverse località della regione, offrendo uno spettacolo sportivo e paesaggistico. La data e il percorso sono stati ufficializzati, confermando l’evento come parte del calendario ciclistico internazionale. La tappa si svolgerà in un giorno specifico, coinvolgendo diverse zone della regione nel passaggio della gara.

Bologna, 29 maggio 2026 - Ci sono luoghi che non fanno soltanto da sfondo al ciclismo. Lo custodiscono. Lo proteggono. Lo fanno respirare dentro le persone. L’ Emilia-Romagna è uno di questi luoghi e non poteva che essere lei ad accendere il primo battito del Giro d’Italia Women 2026. Si riparte da dove ci si era salutati. Un anno fa a Imola, Elisa Longo Borghini alzava il volto al cielo vestita di rosa, chiudendo il Giro da vincitrice e con l’abbraccio di una terra che il ciclismo lo sente sulla pelle. Oggi quel racconto riparte dalla Romagna con Cesenatico, trasformando questa partenza in qualcosa di profondamente simbolico con luoghi che sanno di mare, fatica e il ricordo di Pantani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giro d'Italia donne 2026, dove e quando passa la corsa femminile in Emilia Romagna

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Giro d'Italia 2026 Stage 8 Preview: Its Brutal

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