Giovedì 14 maggio si svolgerà la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, con una percorrenza di 142 chilometri che collega Paestum a Napoli. La corsa attraverserà diversi paesi e vie lungo il percorso prima di arrivare nella città partenopea. La tappa rappresenta uno degli appuntamenti principali di questa edizione della gara ciclistica. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, con l’arrivo in città in serata.

Giovedì 14 maggio si disputerà la sesta tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 142 km da Paestum a Napoli. La Corsa Rosa proseguirà la propria avventura con una giornata che si preannuncia molto avvincente: chilometraggio ridotto, ma alcuni passaggi insidiosi potrebbero complicare la vita del gruppo e l’annunciata volata di gruppo per assegnare il successo potrebbe non essere così scontata. Anche gli uomini dovranno stare molto attenti su strade mai banale, sebbene il dislivello complessivo sia di appena 500 metri. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.50 Previsto soltanto un gran premio della montagna: il semplicissimo quarta categoria a Cava de’ Tirreni dopo quaranta chilometri.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paestum-Napoli, dove passa la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026: i paesi, le vie e quando arriva la corsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Paestum-Napoli, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateGiovedì 14 maggio si disputerà la sesta tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 142 km da Paestum a Napoli.

Catanzaro-Cosenza, dove la passa la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada sbarcherà in Italia domani, martedì 12 maggio 2026: dopo il primo giorno di riposo ed...

Temi più discussi: Tappa 6 del Giro d’Italia 2026: Paestum, Napoli; Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosa; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 6: Percorso, orari, altimetria 14 maggio, dove vedere | Ciclismo; Paestum-Napoli, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate.

14 maggio · Giro d'Italia, tappa Paestum > Napoli. A Nola: città natale di Giordano Bruno, sede della diocesi più estesa della Campania, Festa dei Gigli patrimonio Unesco dal 2013, primi moti carbonari del 1820. Quattro storie d'Italia in un solo passaggio. # x.com

Paestum-Napoli, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateGiovedì 14 maggio si disputerà la sesta tappa del Giro d'Italia 2026: una frazione di 142 km da Paestum a Napoli. La Corsa Rosa proseguirà la propria ... oasport.it

Live Giro d'Italia, oggi la tappa da Paestum a Napoli: si parte alle 13.50Si addice allora a Napoli il ciclismo. Se è vero, come sarà vero oggi, che il Giro d'Italia arriva qui per il quinto anno consecutivo, come solo negli anni 30 dei bisnonni e ... ilmattino.it