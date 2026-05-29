Derek Gee si è classificato secondo nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia, una frazione di 151 km da Feltre ai Piani di Pezzè. Il ciclista ha dichiarato di aver creduto di avere la vittoria in tasca, ma ha riconosciuto la bravura del vincitore.

Derek Gee-West si è dovuto accontentare della seconda posizione in occasione della diciannovesima frazione del Giro d’Italia, caratterizzata da un percorso di 151 km con partenza da Feltre ed arrivo ai Piani di Pezzè. Prova consistente quella del canadese arruolato tra le fila della Lidl-Trek, il quale ha dovuto cedere il passo al solo Sepp Kuss (Team Visma I Lease a Bike), vincitore di giornata. Una volta arrivato in zona mista, il corridore nordamericano ha commentato la sua prestazione: “È stata dura. Fin dai primi chilometri l’idea era di restare con gli uomini di classifica, ma la Tudor ha fatto una mossa davvero ottima con Storer – ha detto Gee – Lui è scattato e alcuni compagni lo hanno aiutato a rientrare sulla fuga, quindi ho dovuto seguirlo”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia, Derek Gee: “Pensavamo di avere la tappa in mano, Kuss è stato bravo”

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È TORNATO KUSS Lo statunitense arriva in solitaria a Piani di Pezzè staccando Derek Gee e recuperando Giulio Ciccone che era da solo fino a quel momento. Per la Visma Lease a Bike è il quinto successo di tappa in questo Giro. #GirodItalia #Eurospor x.com

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