Giro d' Italia Kuss vince per distacco la 19 a tappa ad Alleghe

Da lapresse.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sepp Kuss ha vinto la 19a tappa del Giro d’Italia, da Feltre a Alleghe, con una distanza di 151 km e un dislivello di 5 mila metri. L’atleta statunitense ha concluso la tappa con un vantaggio significativo sugli inseguitori. L’arrivo è avvenuto in salita, nel comune di Alleghe.

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Lo statunitense Sepp Kuss ha vinto per distacco la 19a tappa del Giro d’Italia, da Feltre a Alleghe per 151 km, con 5 mila metri di dislivello. Con una rimonta incredibile sull’ultima salita, il portacolori della Visma Lease a Bike ha ripreso e staccato un eroico Giulio Ciccone. L’americano ha tagliato il traguardo da vincitore con 14 secondi sul canadese Derek Gee del team Lidl-Trek. Ciccone ha chiuso al terzo posto. La maglia rosa resta ancora una volta a Jonas Vingegaard: nella classifica generale, il danese ha ora un vantaggio di 4’03” sull’austriaco Felix Gall e di 5’04” sull’australiano Jai Hindley. Sul fronte giovani, il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conad, precedendo in classifica l’italiano Davide Piganzoli e il francese Mathys Rondel. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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