Lo statunitense della Visma-Lease a Bike firma la sua prima vittoria al Giro d’Italia imponendosi sull’arrivo di Alleghe. Sfuma nel finale il sogno di Giulio Ciccone, protagonista di una lunga azione e nuovo leader della classifica degli scalatori. Il Giro d’Italia 2026 regala un’altra giornata di grande spettacolo sulle Dolomiti. A trionfare nella diciannovesima tappa, la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 chilometri, è stato Sepp Kuss, che ha conquistato in solitaria il suo primo successo in carriera alla Corsa Rosa. L’abruzzese della Lidl-Trek aveva animato la corsa sin dalle prime salite, conquistando anche la Cima Coppi sul Passo Giau e lanciandosi all’attacco in discesa quando mancavano circa venti chilometri al traguardo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia 2026, Kuss conquista la tappa di Alleghe: Vingegaard resta saldamente in rosa

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GIRO D'ITALIA 2026 - COUP DOUBLE ! Jonas Vingegaard s'empare du MAILLOT ROSE et remporte l'étape 14

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Giro d’Italia 2026, Kuss vince per distacco ad Alleghe: Vingegaard resta in rosaSepp Kuss ha vinto la 19esima tappa del Giro d’Italia, da Feltre a Alleghe, percorrendo 151 km con 5.

Giro d’Italia 2026: Kuss vince sul traguardo di Alleghe dopo rimonta in salita su Ciccone. Vingegaard ancora in rosaSepp Kuss ha vinto la 19ª tappa del Giro d'Italia, da Feltre ad Alleghe, con un percorso di 151 chilometri e 5 mila metri di dislivello.

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