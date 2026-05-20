L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con la vittoria di Jhonatan Narvaez, che ha conquistato il successo dopo una fuga da lontano, come previsto prima della partenza. Durante la frazione in Liguria, si sono delineate diverse classifiche con Milan che si avvicina a Magnier nella corsa al ciclamino, mentre Vingegaard si conferma come miglior scalatore. Le posizioni di classifica, aggiornate al termine della tappa, riflettono le variazioni in corso tra i protagonisti della corsa.

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è stata animata da una fuga da lontano come da scontato pronostico della vigilia e si è risolta con la vittoria Jhonatan Narvaez, uno degli uomini più attesi per questa frazione in Liguria. Tra i big non è successo nulla di rilevante: il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani. I gran premi della montagna presenti sul percorso non hanno cambiato le gerarchie e Jonas Vingegaard conserva la maglia azzurra che spetta al miglior. Il francese Paul Magnier veste la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, Jonathan Milan proverà a recuperare nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Milan insegue Magnier per la ciclamino, Vingegaard miglior scalatore

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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