Durante la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, gli atleti hanno affrontato due salite di terza categoria, che hanno portato a una selezione tra i velocisti. La gara si è conclusa a Novi Ligure con un affondo finale di Alec Segaert. Nelle classifiche, il ciclamino difende la leadership, mentre Vingegaard si conferma come miglior scalatore. La corsa continua con i corridori impegnati nelle prossime tappe.

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è stata animata nelle battute centrali su due salite di terza categoria, dove sono staccati i velocisti e si è poi arrivati a Novi Ligure con l’affondo nel finale di Alec Segaert. Tra i big la differenza è stata fatta dal Chilometro Red Bull, perché il portoghese Afonso Eulalio ha guadagnato sei secondi di abbuono, ha rafforzato la maglia rosa e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani. I gran premi della montagna presenti sul percorso non hanno cambiato le gerarchie e Jonas Vingegaard conserva la maglia azzurra che spetta al miglior scalatore della Corsa Rosa. Il francese Paul Magnier si è staccato, ma è riuscito a difendere la maglia ciclamino e rimane al comando della graduatoria a punti, anche se il margine nei confronti di Jhonatan Narvaez è sempre più risicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier difende la ciclamino, Vingegaard miglior scalatore

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GIRO DITALIA 2026 Guida Completa, Favoriti e Analisi Percorso

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