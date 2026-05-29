Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Feltre-Alleghe | orari percorso tv Spettacolo sulle Dolomiti con il Passo Giau

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si corre la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Feltre ad Alleghe, con partenza alle 10:30. La tappa attraversa le Dolomiti, includendo il Passo Giau, un segmento di montagna impegnativo. La corsa si concluderà intorno alle 16:30. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e online. La tappa presenta salite ripide e paesaggi alpini, con un percorso di circa 180 km.

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