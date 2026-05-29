Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Feltre-Alleghe | orari percorso tv Ben sei GPM con la Cima Coppi del Passo Giau!

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 si corre oggi, con partenza da Feltre e arrivo ad Alleghe. La frazione prevede sei Gran Premi della Montagna, tra cui la Cima Coppi del Passo Giau. La distanza totale è di circa 180 chilometri. La corsa è trasmessa in diretta televisiva, con orari ancora da comunicare. La tappa attraversa zone di alta montagna, con salite ripide e scenari alpini.

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Siamo arrivati al weekend decisivo del Giro d’Italia 2026. Scatta oggi una due giorni importantissima per la Corsa Rosa: in programma il tappone da Feltre ad Alleghe, diciannovesima frazione. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. I corridori si cimentano con un dislivello di 5000 metri e ben sei GPM. La gara, dopo l’iniziale tratto di avvicinamento, si anima con la scalata del Passo Duran, prima categoria di 12,1 chilometri, con pendenza media all’8,2% e punte al 14% e il Coi, seconda categoria di 5,8 km al 9,7% e punte del 19%.  I ciclisti affrontano il tratto in discesa che li porta allo sprint intermedio di Palafavera e alla salita di Forcella Staulanza, seconda categoria di 6,3 km con pendenza media del 6,7% e punte del 10%. 🔗 Leggi su Oasport.it

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