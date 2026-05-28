Domani si svolgerà la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Feltre e Alleghe. La corsa attraverserà un percorso impegnativo, con salite e discese ripide, e si prevede che le gare saranno intense. La partenza è prevista al mattino, con arrivo nel pomeriggio. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire ogni momento della sfida.

Saranno due giorni di fuoco nei quali non ci sarà spazio per attenuanti: chi avrà le gambe riuscirà a conquistare i traguardi sognati, chi non avrà più energie è condannato a perdere terreno in maniera inesorabile: Vingegaard ha già messo le mani sulla vittoria finale, la lotta per il podio è apertissima. Il Giro d’Italia, dopo aver archiviato l’odierno arrivo a Pieve di Soligo, riparte con la diciannovesima tappa, Feltre-Alleghe (Piani di Pezzé) di 151 chilometri. PERCORSO. I corridori si cimentano con un dislivello di 5000 metri e ben sei GPM. La gara, dopo l’iniziale tratto di avvicinamento, si anima con la scalata del Passo Duran, prima categoria di 12,1 chilometri, con pendenza media all’8,2% e punte al 14% e il Coi, seconda categoria di 5,8 km al 9,7% e punte del 19%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Feltre-Alleghe: percorso, orari, tv

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