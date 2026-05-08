Giro d' Italia 2026 tappa 1 | Magnier vince e indossa la maglia rosa Ordine d' arrivo e classifica generale

La prima tappa del Giro d'Italia 2026 si è conclusa a Burgas, in Bulgaria, con la vittoria di Magnier, che ha indossato la maglia rosa. L’arrivo è avvenuto dopo un percorso di circa 150 chilometri, con la classifica generale che vede il corridore francese in testa. La corsa ha visto anche altri ciclisti arrivare nel gruppo principale, e la classifica generale si è aggiornata in base ai tempi ottenuti lungo il tracciato.

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Burgas (Bulgaria), 8 maggio 2026 - La tappa 1 del Giro d'Italia 2026 si conclude con una prevedibile volata, che in terra bulgara premia Paul Magnier, che si prende anche la maglia rosa battendo Tobias Lund Andresen ed Ethan Vernon (con Jonathan Milan quarto), e la cosa non era scontata all'alba della frazione. Qualora infatti il secondo classificato fosse coinciso con il primo a passare al Red Bull KM (che mette in palio 6" di abbuono così come la piazza d'onore), ci sarebbe stato lo scenario thriller di una maglia rosa diversa dal vincitore di tappa (che invece incamera 10" di abbuono): i fuggitivi del mattino Diego Pablo Sevilla e Manuele Tarozzi scongiurano questa ipotesi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, tappa 1: Magnier vince e indossa la maglia rosa. Ordine d'arrivo e classifica generale Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa Giro d’Italia, Magnier vince la prima tappa e conquista la maglia rosaPaul Magnier ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia , la Nessebar-Burgas, conquistando anche la prima maglia rosa della corsa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi prima tappa: orario tv e streaming, il programma. Giro d'Italia 2026 al via, si parte dalla Bulgaria: la tappa di oggiAl via oggi, venerdì 8 maggio, il Giro d’Italia 2026. A ospitare la prima tappa quest'anno è la Bulgaria, scelta per ospitare la grande partenza della corsa rosa. Saranno 184 gli atleti, suddivisi in ... adnkronos.com Giro d’Italia 2026 – Tappa 1Venerdì 8 maggio 2026 tappa 1 dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia da Nessebar a Burgas, prima frazione delle tre in Bulgaria prima del rientro ... sport.virgilio.it : Paul Magnier ha scritto il suo nome nella storia del ciclismo francese vincendo la prima tappa del Giro d'Italia 2026 a Burgas, in Bulgaria, al termine di una volata int - facebook.com facebook Giro d'Italia (@giroditalia) / Posts / X x.com