Dopo un avvio difficile nel Giro d’Italia 2026, la UAE Team Emirates – XRG può festeggiare la vittoria di Jhonatan Narvaez nella quarta tappa, che si è conclusa a Cosenza. Questa vittoria rappresenta un momento di rilancio per la squadra, dopo le cadute che avevano segnato le prime tappe della corsa. Narvaez ha commentato che questa affermazione aiuta a migliorare il morale del team in un momento complicato.

Dopo lo sfortunatissimo inizio di Giro d’Italia, la UAE Team Emirates – XRG si risolleva e festeggia il successo di Jhonatan Narvaez, che trionfa nella quarta tappa con arrivo a Cosenza, la prima sul suolo italiano. L’ecuadoriano si è imposto allo sprint davanti al colombiano Orluis Aular (Movistar) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che è diventato la nuova maglia rosa. Una tappa resa molto dura dalla Movistar, che ha fatto una grande azione sulla salita di Cozzo Tunno, mettendo fuori dai giochi tutti i principali velocisti. Nel finale ci ha poi provato lo svizzero Jan Christen, che ha così rovinato i piani di Aular e compagni e ne ha approfittato proprio Narvaez, che si è trovato in posizione perfetta e ha così rimontato il colombiano rimasto troppo all’aria da solo negli ultimi metri.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Jhonatan Narvaez: “Questa vittoria ci risolleva il morale dopo le cadute”

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