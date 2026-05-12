Giro d’Italia 2026 Jhonatan Narvaez | Questa vittoria ci risolleva il morale dopo le cadute
Dopo un avvio difficile nel Giro d’Italia 2026, la UAE Team Emirates – XRG può festeggiare la vittoria di Jhonatan Narvaez nella quarta tappa, che si è conclusa a Cosenza. Questa vittoria rappresenta un momento di rilancio per la squadra, dopo le cadute che avevano segnato le prime tappe della corsa. Narvaez ha commentato che questa affermazione aiuta a migliorare il morale del team in un momento complicato.
Dopo lo sfortunatissimo inizio di Giro d’Italia, la UAE Team Emirates – XRG si risolleva e festeggia il successo di Jhonatan Narvaez, che trionfa nella quarta tappa con arrivo a Cosenza, la prima sul suolo italiano. L’ecuadoriano si è imposto allo sprint davanti al colombiano Orluis Aular (Movistar) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che è diventato la nuova maglia rosa. Una tappa resa molto dura dalla Movistar, che ha fatto una grande azione sulla salita di Cozzo Tunno, mettendo fuori dai giochi tutti i principali velocisti. Nel finale ci ha poi provato lo svizzero Jan Christen, che ha così rovinato i piani di Aular e compagni e ne ha approfittato proprio Narvaez, che si è trovato in posizione perfetta e ha così rimontato il colombiano rimasto troppo all’aria da solo negli ultimi metri.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Giro d'Italia 2026, tappa 4: vittoria a Narvaez e maglia rosa a Ciccone. La classificaCosenza, 12 maggio 2026 – Salutata la Bulgaria, dopo il giorno di riposo il Giro d'Italia 2026 comincia la risalita dello Stivale dalla tappa 4.
Giro d’Italia 2026: Narvaez vince la tappa. Ciccone nuova maglia rosa. Giornata nera per SilvaCOSENZA – Festa in Calabria, soprattutto a Cosenza, dove Jhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia...
Argomenti più discussi: Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Catanzaro-Cosenza: orari, percorso, tv. Il Cozzo Tunno spacca in due la frazione; Giro d'Italia 2026 oggi prima tappa: orario tv e streaming, il programma; Giro d'Italia 2026, altro cambio nella startlist: al posto di Carapaz non Albanese ma Cepeda; Gli otto della UAE Emirates: Adam Yates capitano senza Almeida.
?? L'ecuadoriano Jhonatan Narvßez ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la prima in Italia dopo il via in Bulgaria, 138 km da Catanzaro a Cosenza. Cambia la maglia rosa che passa dall'uruguaiano Thomas Silva, crollato sulla prima vera salita d facebook
[SWL 2026] Stage Winners League – Giro d'Italia 2026 - /r/peloton fantasy league - reddit.com reddit
Giro d’Italia 2026, Narvaez vince a Cosenza: Giulio Ciccone conquista la maglia rosaL’ecuadoriano dell’UAE Team Emirates trionfa nella Catanzaro-Cosenza, l’abruzzese nuovo leader della generale Jhonatan Narvaez conquista la quarta tappa del Gir ... sportface.it