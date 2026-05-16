Jhonatan Narváez trova la doppietta nella tappa dei muri al Giro d’Italia Hindley e Vingegaard guadagnano 2
Nella tappa più impegnativa del Giro d’Italia 2026, caratterizzata da numerosi tratti in salita, Jhonatan Narváez si è imposto con una doppietta di vittorie di tappa. La squadra UAE Team Emirates – XRG, senza un corridore in classifica generale, ha puntato sui successi di giornata. Durante la frazione, Hindley e Vingegaard hanno guadagnato due minuti rispetto ai principali inseguitori, mentre Narváez ha conquistato la sua terza vittoria di tappa in otto frazioni.
UAE Team Emirates – XRG che senza uomini di classifica si concentra sui successi di tappa al Giro d’Italia 2026: arriva la terza in otto frazioni, la seconda per un meraviglioso Jhonatan Narváez. Il campione dell’Ecuador va all’attacco e nella giornata dedicata ai muri marchigiani va ad imporsi in solitaria in quel di Fermo. Quarta affermazione per il corridore classe 1997 nella Corsa Rosa. Resta leader della classifica generale Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious). Tutti a caccia della fuga giusta. Coloro che sono riusciti ad avvantaggiarsi nella prima fase di gara sono stati i due azzurri Filippo Ganna (Netcompany INEOS) ed Alberto Bettiol (XDS Astana Team), ma il gruppo non ha lasciato spazio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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