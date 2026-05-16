Jhonatan Narváez trova la doppietta nella tappa dei muri al Giro d’Italia Hindley e Vingegaard guadagnano 2

Nella tappa più impegnativa del Giro d’Italia 2026, caratterizzata da numerosi tratti in salita, Jhonatan Narváez si è imposto con una doppietta di vittorie di tappa. La squadra UAE Team Emirates – XRG, senza un corridore in classifica generale, ha puntato sui successi di giornata. Durante la frazione, Hindley e Vingegaard hanno guadagnato due minuti rispetto ai principali inseguitori, mentre Narváez ha conquistato la sua terza vittoria di tappa in otto frazioni.

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