Il Giro d'Italia del 2026 ha riservato un momento memorabile sul Blockhaus, dove il ciclista ha stabilito un nuovo record durante la tappa del 15 maggio. La giornata si è conclusa con una performance notevole, che ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La salita, nota per la sua durezza, è stata teatro di una sfida tra i migliori corridori del momento, che si sono affrontati in un contesto che ha messo in evidenza le capacità di ciascuno.

Blockhaus, 15 maggio 2026 – Con le dovute proporzioni considerando due gare molto diverse, ma verrebbe da dire Giulio Pellizzari come Paul Seixas: il francese aveva provato a replicare agli scatti di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, pagando poi dazio, e l'italiano ha fatto lo stesso nei confronti di Jonas Vingegaard a circa 5 km dallo scollinamento del Blockhaus, il primo esame del Giro d'Italia 2026, previsto nella tappa 7. Alla terza staffilata, il danese saluta tutti, o quasi, perché Felix Gall, la sorpresa di giornata, dopo aver inizialmente accusato il colpo sale del suo passo, limitando i danni e arrivando dopo soli 13" da colui che oggi non ha fatto altro che confermarsi l'uomo da battere della Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, Vingegaard da record sul Blockhaus: "Una bellissima giornata per me"

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