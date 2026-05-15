Giro d' Italia 2026 Vingegaard da record sul Blockhaus | Una bellissima giornata per me
Il Giro d'Italia del 2026 ha riservato un momento memorabile sul Blockhaus, dove il ciclista ha stabilito un nuovo record durante la tappa del 15 maggio. La giornata si è conclusa con una performance notevole, che ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La salita, nota per la sua durezza, è stata teatro di una sfida tra i migliori corridori del momento, che si sono affrontati in un contesto che ha messo in evidenza le capacità di ciascuno.
Blockhaus, 15 maggio 2026 – Con le dovute proporzioni considerando due gare molto diverse, ma verrebbe da dire Giulio Pellizzari come Paul Seixas: il francese aveva provato a replicare agli scatti di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, pagando poi dazio, e l'italiano ha fatto lo stesso nei confronti di Jonas Vingegaard a circa 5 km dallo scollinamento del Blockhaus, il primo esame del Giro d'Italia 2026, previsto nella tappa 7. Alla terza staffilata, il danese saluta tutti, o quasi, perché Felix Gall, la sorpresa di giornata, dopo aver inizialmente accusato il colpo sale del suo passo, limitando i danni e arrivando dopo soli 13" da colui che oggi non ha fatto altro che confermarsi l'uomo da battere della Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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