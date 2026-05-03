La ventesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà tra Gemona del Friuli e Piancavallo. La giornata rappresenta l’ultima occasione per i corridori di cambiare le gerarchie in classifica generale prima della tappa finale a Roma. La corsa si concluderà con una sfida decisiva che potrà determinare il vincitore della maglia rosa. La tappa è attesa come il momento chiave di questa edizione della corsa.

Sarà la giornata del verdetto finale. L’ultimo scoglio per andarsi a prendere la Maglia Rosa prima della passerella conclusiva che si svolgerà nella capitale. Sabato 30 maggio appuntamento con la ventesima tappa del Giro d’Italia, la Gemona del Friuli-Piancavallo, andiamo a scoprirla nel dettaglio. 200 chilometri da percorrere, 3750 metri di dislivello, una frazione a cinque stelle, disegnata bene con soprattutto un finale entusiasmante. Infatti la pianura praticamente la troviamo solo nella parte iniziale, i primi 81 chilometri. Il primo antipasto è il GPM di Clauzetto: 6,7 chilometri al 5,6% di pendenza media. Successivamente un altro...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, ventesima tappa Gemona del Friuli-Piancavallo: la giornata del verdetto finale

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