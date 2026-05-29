Gemona del Friuli-Piancavallo dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Notizia in breve

Sabato 30 maggio si terrà la ventesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Gemona del Friuli e arrivo a Piancavallo. La frazione coprirà 200 chilometri, attraversando diversi paesi e vie lungo il percorso. La tappa si svolgerà interamente in regione e coinvolgerà le strade che collegano le località di partenza e arrivo. La cronometro si svolgerà in giornata, con un percorso che attraversa zone montane e collinari.