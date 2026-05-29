Gemona del Friuli-Piancavallo dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Sabato 30 maggio si terrà la ventesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Gemona del Friuli e arrivo a Piancavallo. La frazione coprirà 200 chilometri, attraversando diversi paesi e vie lungo il percorso. La tappa si svolgerà interamente in regione e coinvolgerà le strade che collegano le località di partenza e arrivo. La cronometro si svolgerà in giornata, con un percorso che attraversa zone montane e collinari.
Sabato 30 maggio si disputerà la ventesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 200 km da Gemona del Friuli a Piancavallo. Penultima giornata di gara per la Corsa Rosa, spazio all’ultima frazione impegnativa: 3.750 metri di dislivello, arrivo in salita occasione conclusiva per fare saltare il banco. Al termine conosceremo ufficialmente il nome di chi alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine e la composizione del podio, poi domenica ci sarà la passerella a Roma. Dopo 132,7 km senza particolari difficoltà altimetriche (escluso il GPM di terza categoria di Clauzetto), si entrerà nel circuito conclusivo, che prevede l’ascesa di Piancavallo... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Si avvicina l’arrivo del @giroditalia in Friuli Venezia Giulia. Sabato la tappa Gemona- Piancavallo con una sorpresa straordinaria. #staytuned x.com
Il Friuli Venezia Giulia si tinge di rosa! Sabato 30 maggio 2026 torna l’emozione del Giro d’Italia con la 20ª tappa del 109° Giro: 200 km spettacolari da Gemona del Friuli a Piancavallo, tra sport, storia e panorami unici. Una tappa dal forte valore simboli facebook