Pagelle Giro d’Italia 2026 | Ballerini un sollievo per i colori azzurri; Magnier ipoteca la maglia ciclamino

Nella sesta tappa del Giro d’Italia 2026, disputata giovedì 14 maggio, Davide Ballerini ha ottenuto il massimo punteggio di 10, ricevendo un riconoscimento per la sua lunga carriera. La sua performance ha rappresentato un momento di sollievo per i colori azzurri e ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di ciclismo. Nel frattempo, un altro corridore ha consolidato la propria leadership nella classifica ciclamino, ipotecando la maglia che rappresenta il miglior scalatore della corsa.

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PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026 . Sesta tappa, giovedì 14 maggio Davide Ballerini, 10: un premio alla carriera per un grande professionista. All’inizio del suo percorso sembrava un potenziale grande interprete delle Classiche del Nord, poi progressivamente è diventato un serio uomo squadra, anche come gregario per le volate. Sino ad oggi aveva raggiunto l’apice con il trionfo alla Omloop Het Nieuwsblad 2021. Nella volata odierna ha fatto valere l’esperienza, imboccando la curva ad angolo conclusiva in testa e andando così ad approfittare della caduta che ha messo fuori gioco i principali velocisti. L’Italia brinda finalmente al suo primo successo di tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: Ballerini un sollievo per i colori azzurri; Magnier ipoteca la maglia ciclamino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier conserva la maglia ciclamino, ribaltone tra i giovaniLa quinta tappa del Giro d’Italia 2026 è stata caratterizzata dalla fuga bidone che ha consegnato la maglia rosa al portoghese Afonso Eulalio (che... Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier rafforza la maglia ciclamino. Scalatori in attesa del BlockhausLa sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si è risolta con l’annunciata volata di gruppo in Piazza del Plebiscito a Napoli, al termine di una frazione di... Temi più discussi: Pagelle Giro d’Italia 2026: Ciccone ha dato tanto, forse sottovalutato; Pellizzari ripensi a Del Toro; Giro d'Italia, le pagelle della 1ª tappa: Magnier e Stuyven da 9. Milan butta via la volata: 4,5; Giro d'Italia, le pagelle: non appena Ciccone si convince di lasciar perdere la generale, ecco che si ritrova in rosa; Pagelle Giro d’Italia 2026: smacco morale per Milan, ma dov’era il treno della Lidl-Trek?. Il Giro è in Italia con Silva e Magnier da 10, la UAE Emirates decimata, Milan che spreca e smania, Sevilla che scappa sempre e quesi piedini che non vorremmo più vedere. Ecco le nostre pagelle di Stagi #GirodItalia tuttobiciweb.it/article/177851… x.com Pagelle Giro d’Italia 2026: Ballerini un sollievo per i colori azzurri; Magnier ipoteca la maglia ciclaminoPAGELLE GIRO D'ITALIA 2026 Sesta tappa, giovedì 14 maggio Davide Ballerini, 10: un premio alla carriera per un grande professionista. All'inizio del suo ... oasport.it Pagelle Giro d’Italia 2026: Ciccone impotente senza compagni, Eulalio snobbato dagli uomini di classificaPAGELLE GIRO D'ITALIA 2026 Quinta tappa, mercoledì 13 maggio Igor Arrieta, 9: cade, sbaglia strada e nonostante questo rimonta in maniera rabbiosa, ... oasport.it