Giro d' Italia 2026 tappa 4 | vittoria a Narvaez e maglia rosa a Ciccone La classifica

Dopo la giornata di riposo in Bulgaria, il Giro d'Italia 2026 riprende in Italia con la quarta tappa. La corsa si è conclusa a Narvaez, che ha conquistato la vittoria di tappa, mentre Ciccone si è assicurato la maglia rosa. La gara si è svolta lungo un percorso che ha attraversato diverse regioni italiane, portando i corridori a salire e scendere lungo il territorio nazionale. La classifica generale ha subito alcuni cambiamenti con l'assegnazione della maglia rosa.

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