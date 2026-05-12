Giro d' Italia 2026 tappa 4 | vittoria a Narvaez e maglia rosa a Ciccone La classifica
Dopo la giornata di riposo in Bulgaria, il Giro d'Italia 2026 riprende in Italia con la quarta tappa. La corsa si è conclusa a Narvaez, che ha conquistato la vittoria di tappa, mentre Ciccone si è assicurato la maglia rosa. La gara si è svolta lungo un percorso che ha attraversato diverse regioni italiane, portando i corridori a salire e scendere lungo il territorio nazionale. La classifica generale ha subito alcuni cambiamenti con l'assegnazione della maglia rosa.
Cosenza, 12 maggio 2026 – Salutata la Bulgaria, dopo il giorno di riposo il Giro d'Italia 2026 comincia la risalita dello Stivale dalla tappa 4. Partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza, con nel mezzo il GPM di seconda categoria di Cozzo Tunno che, unito proprio all'incognita del riposo di ieri, riserva delle sorprese: si staccano i velocisti (privi di Kaden Groves, ritiratosi così come Arnaud De Lie dopo la mancata partenza di Wilco Kelderman ), scenario prevedibile, ma sotto il forcing forsennato della Movistar Team vanno in difficoltà anche Aleksandr Vlasov, Filippo Zana, Derek Gee-West (rallentato da un guaio meccanico) e soprattutto Egan Bernal, oltre alla maglia rosa Guillermo Thomas Silva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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