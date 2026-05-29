Giro d’Italia 2026 | è Durango Kid il re delle Dolomiti
Sepp Kuss, atleta statunitense della squadra Visma Lease a Bike, ha conquistato la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di montagna che si snoda tra Feltre e i Piani di Pezzè sopra Alleghe. La corsa si è conclusa con una vittoria schiacciante per il corridore, che ha attraversato il traguardo in solitaria. La tappa, definita regina delle Dolomiti, si è svolta su un percorso impegnativo e panoramico.
Lo statunitense Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) ha vinto per distacco la dicianovesima tappa del 109° Giro d’Italia, la frazione regina dolomitica da Feltre ai Piani di Pezzè sopra Alleghe. Il conquistatore della Vuelta Espana 2023 ha completato i 151 chilometri del percorso in 4h28’33” alla media di 33.736 kmh, precedendo il duo della Lidl Trek formato dal campione del Canada, Derek Gee West, secondo a 13?, e dall’abruzzese Giulio Ciccone, terzo a 36?. Si assesta, probabilmente in via definitiva, la classifica generale con Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), saldamente in maglia rosa con un vantaggio di 4’03” sull’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) e di 5’04” sull’australiano Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) che ha superato in graduatoria l’olandese Thymen Arensman (Netcompany Ineos), ora quarto a 5’33”. 🔗 Leggi su Tpi.it
Sepp Kuss stage winner Giro d'Italia Durango kid USA.
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