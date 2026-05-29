Giro d’Italia 2026 | è Durango Kid il re delle Dolomiti

Notizia in breve

Sepp Kuss, atleta statunitense della squadra Visma Lease a Bike, ha conquistato la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di montagna che si snoda tra Feltre e i Piani di Pezzè sopra Alleghe. La corsa si è conclusa con una vittoria schiacciante per il corridore, che ha attraversato il traguardo in solitaria. La tappa, definita regina delle Dolomiti, si è svolta su un percorso impegnativo e panoramico.