Nella terza settimana del Giro d’Italia 2026, i ciclisti affrontano tappe impegnative tra le Alpi e le Dolomiti, con l’ultima sfida prevista a Piancavallo. Dopo il giorno di riposo, la corsa riprende con salite ripide e tratti tecnici, mentre la classifica generale si definisce ancora. La lotta per il podio rimane aperta, con alcuni corridori ancora in corsa per la vittoria finale. La gara si avvicina alle fasi decisive, con molte posizioni ancora da assegnare.

Dopo il giorno di riposo, il Giro d’Italia 2026 si prepara a vivere la sua terza e ultima settimana. La corsa sembra aver individuato il proprio padrone, ma la lotta per il podio resta ancora apertissima. Da martedì 26 e domenica 31 maggio il gruppo affronterà montagne vere, tappe insidiose e l’epilogo finale a Roma. Si riparte con la sedicesima tappa, la Bellinzona-Carì di 113 chilometri: frazione breve ma durissima, con 3000 metri di dislivello e l’arrivo in salita a Carì, prima categoria di 11,7 km al 7,9%. Mercoledì toccherà alla Cassano d’Adda-Andalo, lunga 202 km, più ondulata che esplosiva, ma con diversi GPM e l’ascella finale di Andalo-Lever a meno di undici chilometri al traguardo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia 2026, terza settimana da brividi: Alpi, Dolomiti e ultima sfida a Piancavallo

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