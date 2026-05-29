Giro di vite a Genova | scatta il piano ' vetrine pulite' e lo stop all' alcol diventa permanente

Da genovatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Genova sono stati avviati il piano 'vetrine pulite' e la sospensione permanente delle ordinanze antialcol, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e decoro urbano. Sono stati eliminati i locali sfitti lasciati in stato di abbandono. La decisione di rendere stabile il divieto di consumo di alcol nei luoghi pubblici riguarda le ordinanze che prima avevano durata limitata e venivano periodicamente rinnovate.

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Genova cambia sul fronte della sicurezza e del decoro urbano. Addio alla giungla dei locali sfitti lasciati all’abbandono e stop definitivo alle ordinanze antialcol "scadenza e rinnovo". La giunta comunale ha dato il via libera alla proposta di una drastica modifica del regolamento di polizia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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