Giro di vite a Genova | scatta il piano ' vetrine pulite' e lo stop all' alcol diventa permanente

Notizia in breve

A Genova sono stati avviati il piano 'vetrine pulite' e la sospensione permanente delle ordinanze antialcol, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e decoro urbano. Sono stati eliminati i locali sfitti lasciati in stato di abbandono. La decisione di rendere stabile il divieto di consumo di alcol nei luoghi pubblici riguarda le ordinanze che prima avevano durata limitata e venivano periodicamente rinnovate.