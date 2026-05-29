Giro 2026 tappa 20 si sale a Piancavallo | percorso favoriti e orari tv

La tappa 20 del Giro 2026 si svolge a Piancavallo, con un percorso che include salite impegnative. La corsa si concentra sulle posizioni dietro il leader Jonas Vingegaard, con favoriti attesi tra i principali scalatori e velocisti. La tappa è prevista in programma il 29 maggio 2026 e sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari ancora da definire. La corsa promette scontri decisivi per le posizioni di secondo e terzo posto in classifica generale.

Piani di Pezzè, 29 maggio 2026 – Tutto per le due posizioni del podio alle spalle di Jonas Vingegaard. La Visma ha dominato il Giro, non solo con il danese, ormai certo vincitore, ma anche con le grandi prestazioni di Piganzoli e con la vittoria nella diciannovesima tappa di Sepp Kuss, in solitaria sulle rampe di Piani di Pezzè. Beffato ancora una volta Giulio Ciccone, il quale però si è preso la maglia blu di miglior scalatore grazie alla fuga di oggi con tanti Gpm. In ottica generale, soprattutto per il secondo e terzo podio, è andato in difficoltà Thymen Arensman, che ha perso la terza piazza in favore di Jai Hindley: l’australiano ha un ritardo di 5’04” mentre l’olandese è a 5’33”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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