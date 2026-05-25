Milano, 25 maggio 2026 – Ultima settimana di Giro d’Italia, ma la sensazione che da qui in avanti si giocherà per il secondo posto. La corsa rosa è nelle mani di Jonas Vingegaard e solo lui la può gettare al vento. Il danese è maglia rosa, dopo la vittoria a Pila, con 2’26” su Eulalio e 2’50” su Felix Gall e senza problemi, o eventuali crisi, nessuno in salita sembra in grado di metterlo in difficoltà. Appena la strada ha proposto pendenze un po’ più dure tra Blockhaus, Corno alle Scale e Pila, Jonas ha staccato tutti e difficilmente la sceneggiatura cambierà. E’ dunque bagarre per il podio con Arensman quarto a 3’03”, Hindley quinto a 3’43” e Pellizzari sesto a 4”22. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro 2026 tappa 16: si sale a Carì. Percorso, favoriti e orari tv

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