Giro 2026 tappa 16 | si sale a Carì Percorso favoriti e orari tv
La tappa 16 del Giro d’Italia 2026 si svolgerà a Carì, con un percorso che include salite impegnative. La corsa entra nell’ultima settimana, ma gli esperti indicano che i duelli principali si concentreranno sulla lotta per il secondo posto. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari ancora da confermare. La classifica generale vede già diversi favoriti in corsa, mentre la vittoria finale sembra ormai decisa.
Milano, 25 maggio 2026 – Ultima settimana di Giro d’Italia, ma la sensazione che da qui in avanti si giocherà per il secondo posto. La corsa rosa è nelle mani di Jonas Vingegaard e solo lui la può gettare al vento. Il danese è maglia rosa, dopo la vittoria a Pila, con 2’26” su Eulalio e 2’50” su Felix Gall e senza problemi, o eventuali crisi, nessuno in salita sembra in grado di metterlo in difficoltà. Appena la strada ha proposto pendenze un po’ più dure tra Blockhaus, Corno alle Scale e Pila, Jonas ha staccato tutti e difficilmente la sceneggiatura cambierà. E’ dunque bagarre per il podio con Arensman quarto a 3’03”, Hindley quinto a 3’43” e Pellizzari sesto a 4”22. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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