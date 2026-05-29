Un gruppo di persone sconosciute ha realizzato un cortometraggio in sole tre ore durante un laboratorio di cinema amatoriale organizzato da un regista francese. L’attività prevedeva la creazione di un film da zero, coinvolgendo i partecipanti nella scrittura, nel set e nella post-produzione. L’evento si è svolto in un’unica giornata, con tutti i partecipanti che hanno collaborato per completare il progetto in breve tempo.

È l'obiettivo del laboratorio di cinema amatoriale ideato dal regista francese Michel Gondry, che in questi giorni l'ha portato per la prima volta in Italia Nel primo pomeriggio di giovedì venti persone che non si erano mai viste prima si sono incontrate in un’aula della scuola Holden di Torino e nel giro di tre ore hanno scritto, interpretato, diretto e proiettato un cortometraggio. Erano uno dei trenta gruppi selezionati per partecipare all’Usine de Films Amateurs, il laboratorio di cinema itinerante ideato dal regista francese Michel Gondry, autore di culto che si fece notare all’inizio degli anni Novanta grazie ad alcuni dei videoclip più influenti e apprezzati del decennio, tra cui quelli di “Human Behaviour” di Björk e “Around the World” dei Daft Punk. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Girare un cortometraggio in tre ore, tra sconosciuti

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