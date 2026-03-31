Bambini e fiducia agli sconosciuti | i consigli di Daniele Novara per i genitori L’equilibrio tra confidenza e prudenza

Un esperto ha fornito indicazioni ai genitori riguardo alla gestione della fiducia nei confronti degli sconosciuti da parte dei bambini. Ha consigliato di affidare i bambini a adulti responsabili e di evitare che i minori si trovino in situazioni troppo complicate senza supervisione. L’articolo si concentra sull’equilibrio tra permettere ai bambini di acquisire autonomia e garantirne la sicurezza.