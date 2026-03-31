Bambini e fiducia agli sconosciuti | i consigli di Daniele Novara per i genitori L’equilibrio tra confidenza e prudenza
Un esperto ha fornito indicazioni ai genitori riguardo alla gestione della fiducia nei confronti degli sconosciuti da parte dei bambini. Ha consigliato di affidare i bambini a adulti responsabili e di evitare che i minori si trovino in situazioni troppo complicate senza supervisione. L’articolo si concentra sull’equilibrio tra permettere ai bambini di acquisire autonomia e garantirne la sicurezza.
Novara suggerisce ai genitori di tutelare i bambini affidandoli ad adulti responsabili, evitando loro scelte troppo complesse L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Come educare i bambini alla lettura fin da piccoli: i consigli pratici del pedagogista Daniele Novara per genitoriIl pedagogista Daniele Novara spiega come avvicinare i bambini alla lettura per sviluppare fantasia e vocabolario.
“In Italia non c’è un aumento di violenza tra i giovani, non siamo gli USA. Ma docenti e genitori siano un presidio”. INTERVISTA a Daniele NovaraViolenza sempre più crescente tra i giovani, qual è il compito degli educatori ed in particolare della famiglia? Ne abbiamo parlato con Daniele...