Nel giro di poche ore, tre operai sono morti in incidenti sul lavoro in Toscana, Sicilia ed Emilia. In ciascun caso, le vittime erano coinvolte in attività diverse: una durante lavori di costruzione, un’altra in un'area industriale e la terza in un cantiere edile. Le autorità stanno indagando sulle cause di questi incidenti, senza yet rilasciare dettagli sui procedimenti in corso.

Tre operai hanno perso la vita nello stesso giorno. Tre città diverse. Tre luoghi di lavoro differenti. Ma un elemento che colpisce e che riporta al centro una delle emergenze più delicate del Paese: tre operai sono morti nel giro di poche ore mentre stavano lavorando. Le tragedie si sono consumate tra Altopascio, in provincia di Lucca, Catania e Cavriago, nel Reggiano. In tutti i casi le prime ricostruzioni parlano di incidenti legati alla movimentazione di mezzi e materiali pesanti. Una sequenza di episodi che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro. Altopascio, operaio di 30 anni muore schiacciato da una pressa. Il primo incidente si è verificato in Toscana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tre morti sul lavoro in poche ore tra Toscana, Sicilia ed Emilia: il dettaglio che collega le tre tragedie e chi sono le vittime

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GRAVE INFORTUNIO SUL LAVORO, 21ENNE INVESTITO A SPINEDA LA VIGILIA DI NATALE | 24/12/2025

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