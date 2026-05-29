Giovedì in Corsia la rubrica di GBT dedicata ai fatti di sanità

Giovedì in Corsia è una rubrica di GBT Magazine che si concentra sui fatti legati alla sanità. La serie si occupa di raccontare eventi e situazioni che avvengono in ambito medico, con un focus sulla dimensione umana delle strutture sanitarie. Ogni episodio affronta temi relativi alla medicina e alle persone coinvolte, mantenendo un approccio diretto e informativo. La rubrica si propone di offrire uno sguardo realistico sulle realtà ospedaliere e sui momenti di vita che si svolgono in questi ambienti.

“Giovedì in Corsia”: dove la medicina incontra l’umanità su GBT Magazine. Ci sono luoghi in cui il tempo sembra rallentare. I corridoi di un ospedale, le sale d’attesa, le stanze illuminate da luci soffuse durante i turni di notte. È proprio lì che nasce “Giovedì in Corsia”, la rubrica di GBT Magazine dedicata alle storie, alle emozioni e alle esperienze che vivono ogni giorno medici, infermieri, operatori sanitari e pazienti. Non si tratta soltanto di raccontare la sanità. “Giovedì in Corsia” vuole dare voce a ciò che spesso resta invisibile: la forza di chi combatte una malattia, la dedizione di chi cura, il valore umano nascosto dietro ogni gesto professionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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