La settimana di UniBg OnAir Al via La sacca della palestra rubrica dedicata allo sport

Questa settimana inizia “La sacca della palestra”, una nuova rubrica dedicata allo sport. La collaborazione tra UniBg OnAir e il Centro Universitario Sportivo di Bergamo ha dato il via a questa serie di contenuti. La rubrica si concentrerà su temi e notizie legate all’attività fisica e alle pratiche sportive. UniBg OnAir si presenta come media partner ufficiale di questa iniziativa.

Al via da questa settimana La sacca della palestra, la nuova rubrica dedicata al mondo dello sport in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo di Bergamo, di cui UniBg OnAir è official media partner. Ogni martedì e (in replica) giovedì, alle 10.00, Nicole Raineri si collegherà con il CUS per raccontare le novità, le iniziative, le opportunità della settimana. E per scoprire, pian piano il numero straordinario di attività sportive, così tante e così variegate che uno neanche riesce a immaginarle tutte, offerte dal mondo Cus. I giovani, le parole e il futuro. Venerdì 10 aprile è intervenuto nella diretta di UniBg Live: After un autentico protagonista della scena rock italiana.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: La settimana di UniBg OnAir dal 6 al 12 aprile La settimana di UniBg OnAir: avanti tutta!Da lunedì 23 marzo il palinsesto di UniBg OnAir, la webradio dell’Università di Bergamo, conferma la propria proposta.