Giovani e dipendenze | un’emergenza silenziosa che riguarda tutti

Negli ultimi anni, le dipendenze tra i giovani sono aumentate in modo significativo. I dati indicano un incremento di casi di dipendenze da sostanze, giochi d’azzardo e internet tra i giovani di diverse fasce di età. Le autorità sanitarie segnalano una crescita dei ricoveri e delle diagnosi legate a questi comportamenti. Le iniziative di prevenzione sono in corso, ma il fenomeno continua a rappresentare una sfida crescente.

. Negli ultimi anni il fenomeno delle dipendenze tra i giovani ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti. Non si tratta soltanto di alcol, fumo o sostanze stupefacenti, ma anche di dipendenze più moderne e spesso sottovalutate, come quelle legate ai social network, ai videogiochi e al gioco d’azzardo online. Molti adolescenti e giovani adulti si trovano ad affrontare un periodo della vita caratterizzato da incertezze, pressioni sociali e difficoltà emotive. In alcuni casi, la ricerca di una via di fuga dai problemi o il desiderio di sentirsi accettati dal gruppo possono spingere verso comportamenti rischiosi che, nel tempo, si trasformano in vere e proprie dipendenze. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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