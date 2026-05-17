Emergenza dipendenze tra i giovani | Serve il test antidroga
Recentemente, si è verificato un episodio di droga a scuola che ha coinvolto uno studente di un istituto superiore. L'evento ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità locali, portando alla discussione sull'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani. In risposta, alcuni rappresentanti hanno sollecitato l'introduzione di test antidroga nelle scuole, considerando questa misura come un modo per contrastare il fenomeno. La vicenda ha acceso un dibattito sulla necessità di interventi preventivi e controlli più stringenti nell'ambiente scolastico.
Emergenza droga a scuola, l'episodio occorso nei giorni scorsi allo studente dell'istituto Bernardi è suonato come un campanello d'allarme per il mondo della politica. Un ragazzo, nello specifico è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno rinvenuto prima mezzo etto di hashish nascosti nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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