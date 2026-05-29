In occasione della giornata senza tabacco, un esperto ha sottolineato che la dipendenza non riguarda solo le sigarette tradizionali, ma anche le sigarette elettroniche e altri dispositivi che rilasciano nicotina. Secondo quanto riferito, questi strumenti sono equiparabili alle sigarette classiche per quanto riguarda il rischio di dipendenza. Non sono state fornite stime o dati specifici, ma si evidenzia come anche le nuove tecnologie siano coinvolte nel problema.

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - "Quando parliamo di dipendenza da tabacco dobbiamo includere anche le sigarette elettroniche e tutti i nuovi dispositivi che erogano nicotina. La dipendenza da e-cigarette non è diversa da quella provocata dalle sigarette tradizionali". Così all'Adnkronos Salute Marco Pistis, professore di Farmacologia all'Università di Cagliari e membro del Consiglio direttivo della Società italiana di farmacologia (Sif), a margine di 'Parola alla medicina', format audiovisivo della Fism (Federazione società medico-scientifiche italiane), di cui Adnkronos è media partner. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, Pistis ricorda che la dipendenza da nicotina resta una delle più diffuse al mondo e oggi non riguarda più soltanto le sigarette tradizionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata senza tabacco, Pistis (Sif), 'da e-cig e sigarette stessa dipendenza'

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