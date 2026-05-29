Giorgia Gianandrea | dalla BVA alla Nazionale il nuovo progetto per U20 e U22

Notizia in breve

Giorgia Gianandrea, dopo aver gareggiato nel circuito giovanile BVA, è entrata nello staff delle Nazionali italiane di beach volley per le categorie U20 e U22. La sua carriera si è sviluppata passando dai risultati giovanili all’incarico nel settore tecnico delle rappresentative nazionali. La sua presenza nello staff è stata annunciata in una trasmissione dedicata al beach volley giovanile.