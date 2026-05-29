Giorgia Gianandrea | dalla BVA alla Nazionale il nuovo progetto per U20 e U22
Giorgia Gianandrea, dopo aver gareggiato nel circuito giovanile BVA, è entrata nello staff delle Nazionali italiane di beach volley per le categorie U20 e U22. La sua carriera si è sviluppata passando dai risultati giovanili all’incarico nel settore tecnico delle rappresentative nazionali. La sua presenza nello staff è stata annunciata in una trasmissione dedicata al beach volley giovanile.
In questa puntata di Beach Zone ospitiamo Giorgia Gianandrea, protagonista di un percorso di crescita che l’ha portata dai successi nel circuito giovanile BVA fino all’ingresso nello staff delle Nazionali giovanili italiane di beach volley. Ai microfoni di Simona Bastiani, Cindy Lee Fezzi ed Enrico Spada, Gianandrea ripercorre le tappe più importanti della sua carriera, raccontando l’esperienza maturata nel settore giovanile e il nuovo ruolo all’interno del progetto federale azzurro. Un incarico prestigioso che la vedrà impegnata in particolare con le selezioni Under 20 e Under 22 femminili, contribuendo alla crescita delle future protagoniste del beach volley italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giorgia Gianandrea: dalla BVA alla Nazionale, il nuovo progetto per U20 e U22
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