U20 6 i bianconeri in Nazionale | tutti gli impegni della pausa
Durante la pausa per le Nazionali, sei giovani calciatori della Juventus sono coinvolti in diverse partite di qualificazione europea e in incontri di preparazione per l’Europeo del 2027. Questi impegni si svolgono in vari paesi e rappresentano un momento importante per la crescita dei giocatori. La partecipazione dei sei atleti evidenzia il ruolo centrale della Nazionale per il settore giovanile del club.
La pausa per le Nazionali, vede protagonisti sei giovani bianconeri, impegnati tra le qualificazioni europee e gare di preparazione all’europeo del 2027. Questa è un’occasione preziosa per i giovani per accumulare minuti, esperienze e mettersi in evidenza con le rispettive Nazionali. I giocatori bianconeri convocati in nazionale. ALBANIA U19 (Raffaele Huli e Arman Durmisi) – qualificazioni agli Europei 2026 ITALIA U19 (Francesco Verde) – qualificazioni agli Europei 2026 ITALIA U18 (Benit Borasio e Destiny Elimoghale) – partita di preparazione per le qualificazioni agli Europei 2027 BELGIO U19 (Wout Gilen) – qualificazioni agli Europei 2026 Il calendario. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Articoli correlati
Federica Pellegrini costretta ad annullare tutti gli impegni per l’influenza della figlia: il marito sbotta sui socialIl recente sfogo social di Federica Pellegrini ha acceso i riflettori su una problematica che colpisce moltissime famiglie italiane durante la...
Tonali Juve, i bianconeri continuano a coltivare il sogno per giugno: stilato questo piano per arrivare al regista della Nazionale, tutti i passaggiPalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.
Altri aggiornamenti su U20 6 i bianconeri in Nazionale tutti...
Temi più discussi: Juventus U20 volontaria al Banco Alimentare: i giovani bianconeri aiutano nella distribuzione del cibo; Under 20, pari beffa a casa della Lazio: rosso a Vallana e rigore allo scadere; U20 Lazio-Juventus 2-2 | beffa nel finale per i bianconeri.
Juventus U20 volontaria al Banco Alimentare: i giovani bianconeri aiutano nella distribuzione del ciboDomani i ragazzi saranno impegnati nella distribuzione dei pacchi alimentari presso l’associazione Carità Senza Frontiere ... quotidianopiemontese.it
Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia PrimaveraVittoria in rimonta per la Juve U20 contro il Frosinone negli ottavi di Coppa Italia Primavera. I giovani bianconeri, al centro sportivo Ale & Ricky di Vinovo, sono riusciti a superare il turno ... tuttosport.com
I nostri convocati in nazionale • @m.dorval93 @_.emanuelerao._ U20 @giacomoostabile U20 @giacomoodepieri U20 - facebook.com facebook
La classifica finale del Torneo U20 maschile 2026 #U6N20 x.com