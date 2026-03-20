U20 6 i bianconeri in Nazionale | tutti gli impegni della pausa

Durante la pausa per le Nazionali, sei giovani calciatori della Juventus sono coinvolti in diverse partite di qualificazione europea e in incontri di preparazione per l’Europeo del 2027. Questi impegni si svolgono in vari paesi e rappresentano un momento importante per la crescita dei giocatori. La partecipazione dei sei atleti evidenzia il ruolo centrale della Nazionale per il settore giovanile del club.