Sono stati coinvolti 105.000 giovani nei Giochi della Gioventù, secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione. Il ministro ha ricordato la partecipazione personale ai giochi, in particolare nelle discipline di salto in lungo e corsa, descrivendo le proprie esperienze e mostrando foto in bianco e nero con abbigliamento datato e scarpe di gomma. I giochi sono stati caratterizzati da una partecipazione di massa, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui risultati.

I Giochi della Gioventù “ io li ho fatti, salto in lungo e corsa, e ho un bellissimo ricordo, a parte di com’ero vestito perché ho queste foto in bianco e nero, con la tuta con i rigoni e le scarpe dure di gomma, niente a che vedere con le attrezzature che hanno oggi i ragazzi”. Così il presidente della Commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone, a margine dei Giochi della Gioventù a Roma. Presente all’evento anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara: “Abbiamo coinvolto qualcosa come 105.000 ragazzi, alla fase finale hanno partecipato 6.000 tra giovani e docenti, una partecipazione dunque veramente straordinaria, tanto entusiasmo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giochi gioventù, Valditara: "Una partecipazione straordinaria, coinvolti 105mila ragazzi"

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