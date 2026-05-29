Giochi della Gioventù Abodi | Felicità e spensieratezza Valditara | Coinvolti 105mila ragazzi

Notizia in breve

Durante le premiazioni ai Giochi della Gioventù allo Stadio Olimpico, i ministri Giuseppe Valditara e Andrea Abodi hanno commentato l’evento. Valditara ha parlato di felicità e spensieratezza, mentre Abodi ha riferito che circa 105 mila ragazzi hanno partecipato all’iniziativa. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso della cerimonia, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle modalità dell’evento.