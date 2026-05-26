Giochi della Gioventù Valditara | Per lo sport nelle scuole investito un miliardo di euro

Oggi a piazza del Popolo sono stati inaugurati i nuovi Giochi della Gioventù, manifestazione sportiva studentesca ripresa dopo vari anni di assenza. Il ministro dell’Istruzione ha annunciato che nel settore scolastico sono stati investiti un miliardo di euro per promuovere lo sport tra gli studenti. La competizione coinvolge studenti di diverse scuole e mira a favorire l’attività fisica e la partecipazione giovanile. La manifestazione proseguirà con gare e iniziative nelle prossime settimane.

Sono stati inaugurati oggi a piazza del Popolo i nuovi Giochi della Gioventù, manifestazione sportiva studentesca tornata dopo anni di stop. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato seimila tra ragazzi e insegnanti, secondo i dati forniti dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L’iniziativa ha coinvolto complessivamente 105mila studenti a livello nazionale. Il numero è stato reso noto dallo stesso ministro durante l’evento, che ha definito la giornata come un’occasione per veicolare “un messaggio straordinario di rispetto verso l’altro, verso l’avversario” e per apprendere, attraverso il gioco di squadra, “la solidarietà e l’impegno”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Scuola e sport, investimento record da un miliardo

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