Albenga 1 trionfa ai Giochi della Gioventù | pioggia di medaglie

Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Albenga 1 hanno partecipato alle recenti competizioni dei Nuovi Giochi della Gioventù, ottenendo numerose medaglie in diverse discipline. Durante le gare di atletica, calcio a 5 e badminton, i partecipanti hanno conquistato vari premi, dimostrando abilità e impegno. La squadra ha ottenuto un risultato considerevole, portando a casa diversi riconoscimenti ufficiali.

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Albenga 1 hanno segnato un traguardo significativo nelle recenti competizioni dei Nuovi Giochi della Gioventù, portando a casa una serie di medaglie tra atletica, calcio a 5 e badminton. I risultati, emersi con l’aggiornamento del medagliere al 21 aprile, testimoniano il successo di un percorso formativo che ha coinvolti numerosi ragazzi in diverse discipline sportive. Il bilancio complessivo delle prestazioni scolastiche evidenzia un successo multidisciplinare: nell’atletica leggera sono stati conquistati un oro, due argenti e due bronzi; la squadra di calcio a 5 ha ottenuto la vetta del podio nella fase provinciale, mentre nel badminton misto è arrivato il terzo posto a livello regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albenga 1 trionfa ai Giochi della Gioventù: pioggia di medaglie Notizie correlate 12 Medaglie d’oro per i ragazzi della Cesalpino ai Giochi della GioventùArezzo, 8 aprile 2026 – Si sono tenuti mercoledì 1° aprile 2026 presso lo Stadio di Atletica "E. San Benedetto trionfa: 22 atleti, 4 medaglie ai GiochiLa rappresentativa dell’Istituto di San Benedetto ha ottenuto risultati di eccellenza nella fase provinciale dei Giochi della Gioventù svoltasi a... Panoramica sull’argomento Istituto Comprensivo Albenga 1 protagonista ai Giochi della GioventùIstituto Comprensivo Albenga 1 protagonista ai Giochi della Gioventù ... msn.com 12 Medaglie d’oro per i ragazzi della Cesalpino ai Giochi della GioventùIl ritorno dei Giochi della Gioventù, una storica competizione nata nel 1969 grazie all'idea visionaria di Giulio Onesti ... lanazione.it