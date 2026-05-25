Roma tornano i Giochi della Gioventù | 6.500 studenti attesi nella Capitale

Notizia in breve

Nella capitale italiana, 6.500 studenti sono pronti a partecipare ai Giochi della Gioventù, un evento che torna dopo alcuni anni. La manifestazione coinvolgerà scuole di tutta la città, con gare sportive e attività ludiche. La competizione si svolgerà in diverse sedi, offrendo agli studenti un’occasione di confronto e aggregazione. La giornata si prevede ricca di energia e entusiasmo, con un calendario dedicato alle discipline sportive.