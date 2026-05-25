Roma tornano i Giochi della Gioventù | 6.500 studenti attesi nella Capitale
Nella capitale italiana, 6.500 studenti sono pronti a partecipare ai Giochi della Gioventù, un evento che torna dopo alcuni anni. La manifestazione coinvolgerà scuole di tutta la città, con gare sportive e attività ludiche. La competizione si svolgerà in diverse sedi, offrendo agli studenti un’occasione di confronto e aggregazione. La giornata si prevede ricca di energia e entusiasmo, con un calendario dedicato alle discipline sportive.
Roma torna a trasformarsi in una grande arena scolastica e sportiva: nella Capitale sono attesi 6.500 studenti per il ritorno dei Giochi della Gioventù, appuntamento storico che rientra nel calendario nazionale con una nuova veste. Un evento pensato per mettere al centro ragazze, ragazzi, scuole e movimento, in una città pronta ad accogliere delegazioni da tutta Italia. LEGGI ANCHE: Carlos Garaicoa: «Le città oggi sono luoghi fragili» Dal 26 al 29 maggio Roma ospita la fase nazionale dei Giochi della Gioventù 2026. I Nuovi Giochi della Gioventù tornano a Roma dal 26 al 29 maggio con la fase nazionale della manifestazione sportiva scolastica. L’evento porterà nella Capitale migliaia di partecipanti da tutte le regioni italiane: circa 5. 🔗 Leggi su Funweek.it
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