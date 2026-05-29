Lo Stadio Olimpico di Roma ha ospitato la cerimonia conclusiva dei Giochi della Gioventù, con circa 6.000 partecipanti. Durante l’evento sono stati premiati i vincitori da rappresentanti istituzionali. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani provenienti da diverse scuole e regioni, coinvolgendo attività sportive e momenti di socializzazione. La giornata si è concentrata sulla celebrazione dell’attività fisica e del valore educativo dello sport.

Lo Stadio Olimpico di Roma è stato il palcoscenico finale di una straordinaria festa di sport, di scuola e di condivisione. Si è conclusa ufficialmente, con la cerimonia di chiusura e con le premiazioni, la fase nazionale dei Giochi della Gioventù, la più grande manifestazione sportiva scolastica del Paese che ha riportato lo sport al centro del sistema educativo italiano. Dopo la cerimonia d’apertura in piazza del Popolo seguita da due giorni di sfide in dieci diverse discipline, svoltesi in contemporanea in sei impianti della Capitale, gli oltre 6mila protagonisti delle finali nazionali si sono ritrovati allo Stadio Olimpico per... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giochi della Gioventù: la festa dei seimila allo Stadio Olimpico. Abodi e Valditara premiano i vincitori

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